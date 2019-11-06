Париж, , 09:59 — REGNUM Создатели Life is Strange 2 рассказали об одной из ключевых механик в своём проекте — «системе воспитания Даниэля». Одноимённый видеоролик вышел на YouTube-канале игры 5 ноября.

Компьютерная игра Life is Strange 2

Все решения игрока в Life is Strange 2 меняют одну из двух характеристик Даниэля: «мораль» и «братство». В зависимости от их значений, младший брат протагониста будет по-разному реагировать на происходящие события.

Напомним, Life is Strange 2 — это эпизодическая игра в поджанре «интерактивного кино». Финальный пятый эпизод выйдет в декабре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай ограничит детям доступ к онлайн-играм и их денежные траты

Читайте развитие сюжета: Стань директором зоопарка: состоялся релиз игры Planet Zoo