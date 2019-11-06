Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Мокрый снег с дождем, выпавшие в ночь на среду в Северо-Западном федеральном округе, стал причиной значительного отставания от графика поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезд Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, вечером 5 ноября в районе станций Павлово-на-Неве, Гатчина и на перегоне Колпино — Тосно произошло обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава.

«В связи с этим поезда дальнего следования и пригородного сообщения двигались со значительным отставанием от графика на направлениях Волховстрой — Бабаево, Гатчина — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Тосно», — отметили в пресс-службе ОЖД.

В связи со сложной ситуацией на ОЖД создан штаб, специалисты делают всё возможное для нормализации графика движения. К местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника — локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства, привлекаются дополнительные человеческие ресурсы.

«За ночь от наледи было очищено более тысячи километров контактной сети», — пояснили в ОЖД.

Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, организовано питание. Для пассажиров поездов, прибывших в Петербург после закрытия станций метро, организована доставка автобусами от вокзалов.

«В настоящее время отправление поездов с начальных станций осуществляется по графику, однако, по-прежнему возможны задержки в пути следования», — подытожили в ОЖД.

Отметим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду днем в Ленобласти также ожидается местами небольшой снег, из-за чего на дорогах может образовываться гололедица. Температура воздуха в регионе будет колебаться от — 1 до +4 градусов.