Москва, , 09:51 — REGNUM Стране нужны решительные перемены, полагают 59% жителей России. Два года назад так считали только 42% опрошенных, говорится в совместном исследовании Московского центра Карнеги и «Левада-центра», о котором 6 ноября пишут «Ведомости».

Еще 31% респондентов выступает за незначительные изменения, а 8% полагают, что перемены не нужны. Реформы невозможны без серьезного изменения политической системы, уверены 53% респондентов. Перемены с сохранением существующей системы устроили бы 34% опрошенных.

Такой результат говорит о росте недовольства в обществе, говорится в докладе. При обострении экономических проблем снижается авторитет властей.

В первую очередь в России должны вырасти зарплаты и уровень жизни, так считают 24% опрошенных. Для 13% приоритет заключается в смене правительства и главы государства.

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