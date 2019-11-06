Самара, , 09:43 — REGNUM Штурмовик ИЛ-2 снова поднялся в небо с аэродрома завода «Авиакор» в Самаре. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба городской Думы.

По словам чиновников, единственный летающий Ил-2 «Чёрная смерть» поднялся в воздух над родным куйбышевским аэродромом завода «Авиакор». Этот завод в годы Великой Отечественной войны назывался авиационный завод №18. На нем были собраны десятки тысяч Ил-2.

Этот самолет был создан в 1942 году и затонул в озере в 1943 году. Штурмовик был восстановлен фондом «Крылатая Память Победы» в 2017 году. Отмечается, что в самолете сохранили 65% оригинальных элементов.

Отмечается, что один из самых массовых боевых самолётов в истории совершит свой очередной полет в небе над Самарой 7 ноября во время Парада Памяти.