Нальчик, , 09:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии погибла от отравления газом 16-летняя девушка. По предварительным данным, причиной ее смерти стали грубые нарушения в системе газового оборудования, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Инцидент произошел 5 ноября в селе Каменка Чегемского района. Установлено, что в доме была проведена перепланировка. Хозяин достроил еще один этаж, а дымоход от проточного водонагревателя и отопительного котла на улицу не вывел. Из-за того, что он выходил на закрытый чердак, в системе не было тяги. Угарный газ скопился в жилых комнатах, в том числе и той, где спала девушка, что и стало причиной ее гибели.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 ноября 2019 года в Кабардино-Балкарии отравились угарным газом три человека — женщина и две ее дочери. Газовики установили, что и в тот раз причиной случившегося стала перепланировка в доме и установка проточнго водонагревателя без дымоотводящей трубы.