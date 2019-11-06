Селенгинский район, , 09:38 — REGNUM В начальной школе посёлка Ардасан Селенгинского района Бурятии обучатся единственный ученик. При этом в населённом пункте проживает порядка 150 человек, сообщает портал «Байкал-Daily».

Правительство республики ранее утвердило список малокомплектных школ, которых всего насчитали 222 учреждения. В самой большой из них — в селе Буя в Бичурском районе учится 110 детей.

«Двое детей учатся в Золотоключевской начальной школе в Прибайкальском районе, в Северной средней школе в Баунтовском районе получают знания три школьника. По четыре ребёнка учатся в двух школах Селегинского и Окинского районов. В трёх школах Бурятии насчитывается пятеро учеников», — сообщает издание.

Добавим при этом, что школы столицы Бурятии Улан-Удэ переполнены, из-за чего дети вынуждены учиться в три смены. Как сообщало ИА REGNUM, для решения этой проблемы в 2019 году планируется построить или отремонтировать в городе 19 школ, однако остаётся открытым вопрос, удастся ли их обеспечить кадрами?

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