Москва, , 09:44 — REGNUM Завершены работы по бетонированию основных конструкций тоннеля на боковом проезде Киевского шоссе в районе ТПУ «Саларьево» в Москве. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Тоннель проложен под Родниковой улицей. Сейчас на объекте продолжаются фасадные работы, монтаж систем жизнеобеспечения тоннеля, благоустройство прилегающей территории. Ведется строительство еще двух путепроводов тоннельного типа.

Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении Родниковой улицы с Киевским шоссе ведутся для улучшения транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево». Проект предусматривает также строительство дороги, которая соединит улицу Авиаторов с улицей Родниковая и с реконструкцией двухуровневой транспортной развязки на пересечении Родниковой с Киевским шоссе. В рамках проекта построят 13,1 километров дорог, в том числе четыре путепровода общей протяженностью 2,4 километра.

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