Орел, 6 ноября 2019, 09:27 — REGNUM 65 млн рублей было выплачено из бюджета за фактически невыполненные работы по модернизации медицинской информационной системы в бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области. К таким выводам пришла прокуратура, которая совместно с УФСБ региона провела проверку, сообщили 6 ноября в пресс-службе ведомства.
Как установили проверяющие, в 2018 году государственные контракты по модернизации медицинской информационной системы 45 бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области были заключены с ООО «СофТраст Инк».
Материалы проверки в настоящее время переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дел — по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.