Орел, , 09:27 — REGNUM 65 млн рублей было выплачено из бюджета за фактически невыполненные работы по модернизации медицинской информационной системы в бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области. К таким выводам пришла прокуратура, которая совместно с УФСБ региона провела проверку, сообщили 6 ноября в пресс-службе ведомства.

Как установили проверяющие, в 2018 году государственные контракты по модернизации медицинской информационной системы 45 бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области были заключены с ООО «СофТраст Инк».

«Оплата указанных контрактов на общую сумму более 65 млн. рублей была осуществлена за фактически невыполненные работы. Как на дату исполнения государственных контрактов, так и в настоящее время ни в одном из бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области приобретённая в рамках госконтрактов медицинская информационная система в полном объеме не функционирует», — сообщили в прокуратуре Орловской области.

Материалы проверки в настоящее время переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дел — по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.