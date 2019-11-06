Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM В городе на Неве в среду ожидает переменная облачность и без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от0 до +2 градусов в Петербурге и от — 1 до +3 в Ленинградской области. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.

«Санкт-Петербург под влиянием гребня антициклона. Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

В свою очередь ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует что днем в Ленобласти местами ожидается небольшой снег из-за чего на дорогах может образовываться гололедица.

«Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в сообщении управления.