Калуга, , 11:14 — REGNUM В Калужской области в 2020 году благоустроят 140 дворовых и 85 общественных территорий в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды». Конкурсные процедуры и заключение контрактов по дворовым территориям должны быть завершены до 1 мая, по общественным территориям — до 1 июня, сообщает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Руслана Маилова.

В 2019 году в городском благоустройстве приняли участие 57 калужских муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше одной тысячи человек. Финансирование мероприятий из бюджетов всех уровней превысило 439 млн рублей. Из запланированных к благоустройству 92 общественных и 215 дворовых территорий в 2019 году фактически будет благоустроено 111 общественных и 215 дворовых территорий. Установленный для области показатель будет исполнен на 127%. В завершающей стадии работ находятся общественные территории в городе Кондрово, посёлках Перемышль и Товарково.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил заключить с субъектами страны соглашения, предусматривающие финансирование всех национальных проектов до 1 декабря 2019 года. «После подписания этих соглашений можно будет торговать до конца года точно. Давайте в рабочем порядке для Калужской области сдвинем сроки», — предложил областной администрации первый заместитель калужского губернатора Дмитрий Денисов. Главам администраций муниципалитетов он напомнил о требовании во избежание в будущем столкновений с недобросовестными подрядчиками максимально подробно расписывать и детализировать условия муниципальных контрактов.

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