Майкоп, , 09:22 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы в Адыгее, исчезнувшей весной 2019 года, пошел на сотрудничество со следствием. Он указал на примерное место захоронения своей жертвы.

Напомним, накануне, 5 ноября, Следственный комитет Адыгеи сообщил о задержании предполагаемого убийцы Дарьи Ш. Им оказался ранее судимый 47-летний житель города Майкопа. Отмечалось, что «под давлением улик» подозреваемый дал признательные показания.

«На территории Майкопа обнаружено тело, которое, предположительно, принадлежит пропавшей полгода назад 16-летней Дарье Ш.», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя СК РФ по Адыгее Руслана Сетова. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарья Ш. пропала 24 мая, накануне последнего звонка. В первой половине дня она вышла из майкопского лицея, в котором обучалась, но домой так и не вернулась. В поисках подростка сотрудникам правоохранительных и экстренных служб помогали сотни волонтеров.

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