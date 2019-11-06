Москва, , 09:29 — REGNUM Как безопасно и эффективно принимать биологически активные добавки (БАДы) и витамины сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что надо учитывать ряд факторов при приеме добавок. Мультивитамины, как сообщают представители ведомства, следует принимать в два этапа: первую половину суточной нормы с завтраком, а вторую — во время обеда или ужина. Для жирорастворимых витаминов в пище должно быть небольшое количество жира. Отмечается, что витамины не стоит принимать натощак, особенно из группы В и витамин С.

Для минеральных веществ, кроме времени приема необходимо учитывать и сочетание с другими добавками.

«Например, жирорастворимый витамин К2 предпочтительно принимать с пищей, содержащей некоторое количество жира, днем или вечером. Кальций можно принимать в течение дня, а магний лучше всего принимать на ночь и не совмещать его прием с приемом пищи», — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, отмечается, что прием цинка не стоит совмещать с кальцием или железом, так как они мешают его усвоению. По той причине железо не рекомендуется принимать вместе с витамином Е.

Роспотребнадзор предупреждает, что нужно учитывать, как добавки сочетаются с лекарствами. Также необходимо учитывать хронические заболевания и виды аллергии у человека. Поэтому перед началом приема стоит проконсультироваться с врачом.