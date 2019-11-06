Барнаул, , 09:19 — REGNUM В Алтайском крае провели масштабные мероприятие — более 250 человек встретились в Барнауле на слёте патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты — сила Сибири». Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, это мероприятие объединило более 50 патриотических объединений и клубов из Республики Алтай, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, а также из 22 муниципальных образований и городских округов Алтайского края.

Церемония захоронения останков павших бойцов Красной Армии КГАУ «КДМ»

Самой эмоциональной его частью стала передача личных вещей родственникам красноармейца Якова Ефимовича Пермякова, уроженца Целинного района Алтайского края. Останки солдата были обнаружены новгородскими поисковиками и захоронены на воинском мемориале «Ясная поляна» в Новгородской области.

«С Алтайского края ушло на фронт около 700 тысяч наших земляков. По официальным данным, около 240 тысяч погибли. Это неполная цифра. Сколько пропавших без вести вам не скажет никто. Сегодня мы передаем медальон Якова Ефимовича Пермякова. Он погиб в бою, но в семью пришло извещение, что он пропал без вести.

Его нашли в воронке от снаряда, санитарном захоронении, где лежало еще 7 бойцов. Но только у него был солдатский смертный медальон. В течение суток удалось найти родственников. Выяснилось, что у красноармейца много правнуков и праправнуков. Он оставил большой след на земле. И сегодня, в эту большую семью мы передаем личные вещи героя», — рассказал, передавая личные вещи родным и близким красноармейца, председатель Алтайского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Дмитрий Вейн.

Принимая реликвию, родные и близкие красноармейца выразили огромную благодарность поисковикам за их самоотверженный труд, а начальник краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова, приветствуя участников слёта, подчеркнула:

«Очень важно бережно относиться к истории, чтить память предков, но также важно прирастать знаниями. С этой целью мы с вами здесь сегодня и собрались. Желаю всем участникам слёта гордиться тем, что вы делаете!».

Как пояснила координатор поискового движения в СФО Наталья Некрасова, в этом году более тысячи поисковиков из Сибирского федерального округа работало на Вахтах Памяти в местах боевых действий Великой Отечественной войны.

«Мы подняли и похоронили около 800 бойцов Красной армии. Восстановили имена 22 красноармейцев. Мы с вами делаем это, потому что до сих пор родственники ищут своих пропавших без вести солдат. Это такое счастье, что в прошлом году родился этот уникальный слёт. На вахтах проходит наша практика, здесь наша образовательная площадка, которая нам всем очень нужна», — отметила Наталья Некрасова.

Представители поискового движения также стали участниками V открытого слёта поисковых объединений Алтайского края. Его работа прошла в рамках основного проекта.

На площадке, посвященной проектной деятельности, делегатам слёта рассказали, как от идеи перейти к проекту и каким образом повысить качество уже существующего проекта, используя SMART технологию. Также с участниками площадки провели занятие по теме «Финансирование патриотического (социального) проекта», на котором они узнали о нюансах составления сметы проекта для получения гранта и многое другое.

Те, кому была интересна тема продвижения патриотических проектов в социальных сетях, обучались у экспертов тому, как создавать яркие и запоминающиеся тексты, как подготовить уникальный фото/видео контент.

В рамках площадки «Судьба солдата» эксперты из Алтайского и Красноярского края, Кемеровской области показали опыт лучших практик в сфере поисковой деятельности.

«Было очень интересно посмотреть, какие программы и методики поиска применяют наши коллеги по патриотическому направлению и поисковики. Ведь наша основная задача не только научить ребят поиску и узнать фронтовую судьбу, но и дать им прочувствовать конкретный результат своей работы. Именно на таких мероприятиях наша молодежь учится быть хорошими исследователями», — поделилась увиденным член регионального Совета ООД «Поисковое движение России» в Кемеровской области Наталья Шулякова.

В формате «круглого стола» руководители патриотических и поисковых объединений Сибири рассказали об итогах работы, обозначили проблемные вопросы, а также обсудили программу совместных действий по подготовке празднования 75-летия Победы.

«У нас в музейно-поисковой деятельности непочатый объем работы. И нам надо объединять наши усилия. Потому что Великая Отечественная война должна быть Великой и Отечественной и для взрослых, и для детей», — отметила в своем выступлении учитель истории Пановской школы Алтайского края, руководитель поискового отряда «Спас» Надежда Сумина.

Церемония захоронения останков павших бойцов Красной Армии КГАУ «КДМ»

Также в рамках слёта прошел «Диалог на равных». Героем встречи стал известный алтайский писатель и журналист Анатолий Муравлев, автор книг об известном конструкторе, Герое Российской Федерации Михаиле Калашникове.

«Слёт оставил неизгладимое впечатление. У нас в Омской области очень сильное юнармейское движение и мы можем многому научить своих коллег. Но, безусловно, есть вопросы, в которых и нам есть чему поучиться. С интересом слушал доклады ребят из других регионов, разобрался полностью в технологии SMART. Очень понравился «Диалог на равных» с Анатолием Муравлевым, спасибо ему, узнал много интересных фактов из биографии Михаила Калашникова», — поделился своими впечатлениями Дмитрий Рачков, делегат из Омска.

В завершении мероприятия состоялось подведение итогов образовательной деятельности слёта по площадкам и награждение победителей конкурса патриотических проектов и программ патриотической практики СФО «Молодой потенциал Сибири», а также конкурса экспозиций и экскурсоводов поисковых объединений Алтайского края.

«Сибирский федеральный округ — невероятно активный в плане патриотического воспитания. Это подтвердил и конкурс проектов «Молодой потенциал Сибири», на котором я открыл для себя много новой информации.

Сам факт того, что военно-патриотические клубы и поисковые отряды округа собрались здесь, говорит о том, что ребята встречаются не только на всероссийском уровне, но и стараются объединяться еще и на региональном. Это очень важно для того, чтобы успешно вести свою деятельность», — отметил руководитель центральной программы Российского союза молодежи «Патриот и гражданин» Олег Ярошенко, подводя итоги слёта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, слёт патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты — сила Сибири», приуроченный ко Дню народного единства, прошел на базе Алтайского промышленно-экономического колледжа. Проект был реализован за счет средств гранта губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики.