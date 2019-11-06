Чанчунь, Китай, , 09:12 — REGNUM Продажи седана бреда Hongqi китайского автопроизводителя FAW Group достигли отметки 75 520 автомобилей за первые десять месяцев 2019 года, что на 217% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

В октябре компания продала 11 880 седанов и внедорожников Hongqi, что на 118% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. При этом, на 2019 год автопроизводитель поставил цель реализовать 100 000 автомобилей.

В настоящее время компания производит и продает шесть моделей, включая две модели седанов, две модели внедорожников, одну модель электромобиля и одну модель лимузина. В ключевых городах страны открыто более 100 опытных центров.

Отметим, что марка Hongqi, что в переводе с китайского означает «Красный флаг», была основана в 1958 году. Сейчас производитель FAW намерен запустить 17 новых моделей автомобиля до 2025 года, включая ряд новых моделей электромобилей.

Компания FAW была создана в 1953 году в городе Чанчунь на северо-востоке Китая как первый автопроизводитель в Китае. Она обладает рядом собственных брендов, включая Hongqi, Jiefang и Besturn. Имеет также совместные предприятия с Volkswagen, Mazda и Toyota.

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