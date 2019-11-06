Пермь, , 09:12 — REGNUM В Перми чиновники добровольно взяли на себя обязательство застройщика по берегоукреплению в районе реки Мулянка возле жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Ранее застройщик был обязан укрепить берег реки возле новостроек по ул. Куфонина. Однако организацию признали банкротом, и работы не выполнялись.

В результате возникла угроза чрезвычайной ситуации вследствие размыва склона берега вдоль домов. Администрация взяла на себя обязательство по строительству берегоукрепительного сооружения. В настоящее время работы выполнены, сейчас идет процесс сдачи объекта в эксплуатацию.