Москва, , 09:10 — REGNUM Весь ванильный зефир на российском рынке безопасен, соответствующую проверку провело Роскачество.

Так, специалисты проверили 26 популярных торговых марок данной продукции по 179 показателям качества и безопасности.

«Согласно результатам испытаний, вся продукция была признана безопасной», — говорится в сообщении.

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Вместе с тем в продукции трех торговых марок была выявлена сорбиновая кислота (Е200), которая была не заявлена в маркировке. Еще в одной торговой марки была выявлена незаявленная бензойная кислота, а в 13 торговых марках — сернистая кислота.

Кроме того, уточнило Роскачество, 12 производителей не обозначили на этикетке информацию о том, что в продукции содержится аллерген — диоксид серы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество исследовало сухие смеси для детского питания отечественного и зарубежного производства. Экспертизу прошла 21 торговая марка сухих смесей из 11 стран стоимостью от 53 до 288 рублей за 100 г продукта. Выяснилось, что во всех сухих смесях отсутствуют опасные микроорганизмы, плесень, дрожжи, консерванты и антибиотики и другие опасные вещества.

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