Кемерово, , 09:02 — REGNUM Врачи обнаружили у кемеровского подростка опухоль в плече. 15-летний мальчик несколько месяцев стеснялся рассказать о боли родителям. Об этом сообщается на странице Онкологической службы Кузбасса в Instagram.

«В августе у 15-летнего Артура заболело плечо. Парень думал — пройдёт. Только когда сустав опух и боль стала невыносимой, признался маме, — говорится в сообщении. — У Артура опухоль уже разрушила головку кости. Ему предстоит длительное лечение: химиотерапия, чтобы остановить распространение раковых клеток и протезирование».

Подростку провели остеосцинтиграфию, которая позволяет сканировать весь скелет и оценить состояние костной ткани.

Врачи отметили, что постараются сделать «всё возможное, чтобы сохранить парню руку и её полный функционал».