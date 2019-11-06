Грозный, , 09:01 — REGNUM В Чечне ребенок отравился крысиным ядом. Годовалый малыш госпитализирован в детскую клиническую больницу города Грозного с признаками химического отравления. По данному факту началась проверка прокуратуры, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Несчастный случай произошел 31 октября в селе Терское Грозненского района. Яд в виде таблеток использовался в качестве средства от грызунов. Каким образом он оказался доступным для малолетнего ребенка, предстоит установить в ходе проверки, которая организована по требованию прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года прокурор республики призвал принять меры по участившимся фактам ненадлежащего обеспечения безопасности несовершеннолетних их родителями. Так, в республике в течение 2019 года было зафиксировано три случая падения детей из окон, не впервые происходит отравление детей химикатами, в том числе «Белизной» и крысиным ядом.

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