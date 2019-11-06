Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM В Свердловской области отмечено сильное потепление. В Екатеринбурге и окрестностях температура воздуха достигает +5 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снежный покров, который, казалось бы, уже установился, сходит на нет. На тротуарах — лужи и грязь. Такая погода продержится 6 и 7 ноября.

Отметим, аномальное тепло ощущается и в центре России. 5 ноября в Москве был побит температурный рекорд 1922 года.

Добавим, уже в пятницу, 8 ноября, сильно похолодает — до минус 8. При этом снегопадов синоптики пока не обещают. Скорее всего, уральцев снова ждёт гололёд.