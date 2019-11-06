Москва, , 08:58 — REGNUM Амурского тигра Дизеля перевезли в Соединённые штаты Америки, сообщает 6 ноября пресс-служба Московского зоопарка.

Тигр Iain A Wanless

Отмечается, что перелёт состоялся 29 октября рейсом компании «Аэрофлот». Для транспортировки использовалась специальная клетка.

Тигр прибыл на новое место жительства — в Зоопарк Генри Дурли, в городе Омаха, штат Небраска. Весь путь занял более одних суток. Переезд произошёл по рекомендации координатора Европейской программы по сохранению популяции амурского тигра в неволе.

«За последние 15 лет мы добились больших успехов в разведении тигров, регулярно получаем здоровое потомство и впоследствии отправляем подросших животных в зоопарки по всему миру. Так, за прошедшие два года мы отправили одного амурского тигра в Данию, а другого в Японию», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MoscowZoo/posts/2682045595150580