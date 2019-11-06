Кемерово, , 08:53 — REGNUM Сотрудники Россельхознадзора выявили в Кемерове нарушения ветеринарного законодательства при транспортировке 14 цирковых животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, предприниматель нарушил правила оформления ветеринарных сопроводительных документов на перевозку из Хабаровского края в Кемеровскую область 14 голов парнокопытных животных (верблюды, олени и яки). В них был некорректно указан маршрут следования и место назначения. Кроме того, отсутствовала полная опись животных.

В отношении собственника было возбуждено административное дело. По итогу его рассмотрения, штраф заменили на предупреждение.