Москва, 6 ноября 2019, 08:47 — REGNUM В Москве запущен новый образовательный проект в сфере информационных технологий «Москваполис». В нём смогут принять участие школьники и студенты колледжей, сообщается на портале мэра столицы.
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До 18 ноября желающие принять участие в проекте должны оставить заявку с описанием своего продукта (например, мобильные приложения, компьютерные программы и т. д.).
Заявки рассмотрит экспертный совет. Авторов пяти самых интересных работ в ИТ-индустрии пригласят на презентацию «Москваполиса» на ВДНХ в конце ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, предприятия IT-отрасли Москвы по итогам шести месяцев 2019 года показали рост.