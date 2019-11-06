Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве запущен новый образовательный проект в сфере информационных технологий «Москваполис». В нём смогут принять участие школьники и студенты колледжей, сообщается на портале мэра столицы.

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До 18 ноября желающие принять участие в проекте должны оставить заявку с описанием своего продукта (например, мобильные приложения, компьютерные программы и т. д.).

Заявки рассмотрит экспертный совет. Авторов пяти самых интересных работ в ИТ-индустрии пригласят на презентацию «Москваполиса» на ВДНХ в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия IT-отрасли Москвы по итогам шести месяцев 2019 года показали рост.

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