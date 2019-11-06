Москва, , 08:45 — REGNUM В аэропорт «Шереметьево» вернулся самолёт авиакомпании Royal Flight, следовавший рейсом в Пунта-Кану (Доминиканская республика). Об этом сообщает «РенТВ».

Причиной инцидента стала обнаруженная техническая неисправность. Отмечается, что борт вылетел 6 ноября в 2:40 и приземлился в 4:20. Всё это время воздушное судно кружило над аэропортом, вырабатывая топливо.

В авиакомпании пояснили, что расчётное время нового вылета 19:15. Пассажиров размещают в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве утром 6 ноября отменили и задержали более 20 рейсов.

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