Пекин, , 08:44 — REGNUM Всекитайская ассоциация журналистов опубликовала список работников СМИ, которые были признаны имеющими право на финансовую поддержку от ассоциации, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Помощь будет оказываться тем журналистам и их семьям, которые пострадали, серьезно заболели и погибли, выполняя свои журналистские обязанности. В 2019 году в список попали 89 сотрудников СМИ Поднебесной, сообщили в ассоциации. За прошедшие шесть ассоциация выплатила 11,02 млн юаней (около $1,57 млн) в общей сложности 246 сотрудникам СМИ по указанным выше причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае 1 ноября были объявлены лауреаты Премии китайской журналистики, среди которых оказались 346 информационных ресурсов, включая газету «Жэньминь жибао» и агентство Синьхуа.

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