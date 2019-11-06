Москва, , 08:53 — REGNUM МВД России предлагает заблокировать сотовую связь в местах лишения свободы, чтобы сократить случаи дистанционного мошенничества. Об этом со ссылкой на источник сообщает 6 ноября РБК.

Проработать вопрос блокировки сотовой связи в тюрьмах, колониях и СИЗО поручила по итогам заседания 1 ноября Коллегия МВД. Предполагается, что это поможет в борьбе с тюремными call-центрами. Также предложено разработать приложения для защиты от мошеннических звонков.

Знакомый с поручениями источник уточнил, что вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи в местах лишения свободы должен быть проработан до 30 июля 2020 года с учатием органов МВД, ФСИН и Роскомнадзора. Такая мера действительно обсуждается, представитель компании Group-IB, специализация которой — противодействие преступлениям с применением информационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября на заседании Коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал о почти двукратном росте в 2018 году правонарушений с использованием интернет-технологий. За первые девять месяцев 2019 года из стало больше на 70%.

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