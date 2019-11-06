Пекин, , 08:37 — REGNUM Китайские табачные власти приняли целый ряд мер по усилению надзора за интернет-продажами электронных сигарет, сообщили 5 ноября в Государственной администрации табачной монополии КНР.

Совместно с Государственной администрацией рыночного регулирования монополия недавно выпустила уведомление о запрете онлайн-продаж электронных сигарет и дальнейшем сокращении пересечения несовершеннолетних с подобного рода продукцией.

Так, некоторые фирмы по производству и продаже электронных сигарет уже закрыли ссылки на покупку продукции на своем сайте. Более десятки платформ электронной коммерции убрали все соответствующие товары со своих сайтов.

Администрация призывает и дальше усиливать интернет-мониторинг всех нарушений в указанной сфере, а также ужесточать меры наказания за выявленные нарушения.