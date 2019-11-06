Пекин, , 08:31 — REGNUM Национальная администрация печати и публикаций Китая выпустила уведомление о профилактике зависимости от онлайн-игр среди детей и подростков, сообщает агентство Синьхуа.

Документ подчеркивает общую ответственность производителей интернет-игр, правительственных служб и общественников в борьбе с обозначенной проблемой. Документ требует от всех интернет-игроков регистрации с указанием личной информации, а также жесткого ограничения времени игры для детей и подростков на ежедневной основе.

Кроме того, для детей младше восьми лет, по требованиям администрации, должен быть введен запрет на покупки в игровых сервисах, а также должно быть наложено ограничение на сумму денег, которые несовершеннолетние старше восьми лет могут тратить ежедневно в игровых сервисах.