Уфа, , 08:37 — REGNUM В Уфе началась эвакуация брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных автомобилей. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, первый рейд прошел 5 ноября в Октябрьском районе города. Всего было эвакуировано на спецстоянку девять автомобилей, которые мешали уборке территории и создавали помехи дорожному движению.

По словам начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Уфы Олега Шустикова, если собственник транспортного средства не обратится за автомобилем, то он будет утилизирован.

Отмечается, что всего в ходе мониторинга было выявлено 50 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Чиновники составили график эвакуации транспортных средств. Следующий рейд пройдет в Демском районе города.

«Если владелец по определенным обстоятельствам не может убрать машину и привести ее в надлежащий вид, то мы подключаем к этой работе родственников владельца машины или соседей. Так, мы из списка их на время убираем. Но если при повторном обследовании машина вновь выявляется, то ее эвакуируют», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского района города Ильгиз Ахтарьянов.

Напомним, что бесхозные автомобили были выявлены в ходе рейдов сотрудниками городской администрации. Владельцев транспортных средств попросили убрать свои машины на предназначенные для этого стоянки, тем самым освободить занимаемые ими земельные участки. Некоторые владельцы убрали машины на стояки, но нашлись и те, кто не захотел убрать свой «автохлам», поэтому их машины стали эвакуировать.