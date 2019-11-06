Ставрополь, , 08:40 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) назначен временно исполняющий обязанности ректора. Крупнейший вуз округа возглавил 39-летний Дмитрий Беспалов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе университета.

Накануне, 5 ноября, в рамках заседания ученого совета вуза нового руководителя СКФУ представил заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Степанов. Он отметил, что, несмотря на молодость, Беспалов «имеет очень неплохой опыт работы» и сможет достойно проявить себя как ректор.

Сам назначенец в своём обращении к коллективу вуза подчеркнул, что перед федеральным университетом стоят важные задачи, и реализовать их можно только сообща.

«Я уверен, что мы сможем сплотиться для достижения очень важных результатов — решить задачи, которые пред нами уже поставлены и будут поставлены в перспективе», — сказал новый руководитель.

Дмитрий Беспалов родился в 1980 году в Москве. С 2008 по 2017 год работал в Высшей школе экономики, в том числе занимал должность заместителя проректора. С 2017 года по настоящее время он работал проректором в Дальневосточном федеральном университете.