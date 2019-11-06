Женева, Швейцария, , 08:28 — REGNUM Новый доклад Международного союза электросвязи (МСЭ) предупреждает о растущем гендерном разрыве в доступе к интернету в Африке. В странах континента доступ к интернету имеет значительно меньшее число женщин, чем мужчин, передает ВВС Africa.

В докладе говорится, что в Африке 33,8% мужчин пользуются интернетом по сравнению с 22,6% женщин. И с 2013 года разрыв между пользователями-мужчинами и женщинами увеличился, добавляется в исследовании МСЭ.

Сьюзен Тельчер из Международного союза электросвязи заявила, что данная тенденция может иметь тревожные последствия для женщин.

«У них нет доступа к любой информации, размещенной в интернете, у них нет доступа ко многим приложениям, доступным через смартфоны, которые могут помочь им в общении, в доступе к образованию, здравоохранению и государственным услугам», — заявила Тельчер.

В докладе отмечается, что, если сегодня девочки не имеют доступа к интернету, существующее на континенте неравенство будет лишь усугубляться.

«Это, конечно, имеет серьезные последствия, потому что они в основном исключены из цифрового мира. Женщины и так имеют меньший доступ к образованию, чем мужчины, зарабатывают меньше и менее представлены на руководящих и государственных должностях», — добавила она.

Исследователи призывают правительства африканских стран инвестировать в обучение женщин цифровым навыкам и в создание более доступных мобильных технологий, таких как смартфоны.