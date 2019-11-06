Киев, , 08:26 — REGNUM 35% жителей Украины не откладывают деньги на «чёрный день», установили сотрудники социологической компании Research & Branding Group. Данные опроса опубликованы 5 ноября на официальном сайте компании.

Треть опрошенных имеет сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев. Около 17% респондентов не смогли ответить, на какой период времени им хватит сбережений в случае потери источников дохода.

В сравнении с 2018 годом снизилось число тех, кто не имеет сбережений и выросло число тех, кто не смог оценить свои накопления.

Опрос проводился с 7 по 16 сентября 2019 года. Опрошен 2001 респондент во всех регионах, подконтрольных Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский Госстат опубликовал статистику, согласно которой возможность копить деньги есть всего у 8,7% населения Украины. При этом не существует прямой связи между уровнем доходов и привычкой копить.

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