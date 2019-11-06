Москва, , 08:18 — REGNUM В трёх аэропортах Москвы задержали и отменили 23 рейса, сообщает 6 ноября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 8:08, в аэропорту «Домодедово» один рейс задерживается, ещё восемь отменено. Так, не состоится отправление рейсов в Салехард (Ямало-Ненецкий АО), Куляб (Таджикистан), Париж, Льеж (оба — Франция), Екатеринбург, Кокшетау (Казахстан). Отменено прибытие самолётов из Кокшетау и Шанхая (Китай).

Во «Внуково» восемь лайнеров отклонились от расписания, в «Шереметьево» — шесть.