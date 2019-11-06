Москва, , 08:12 — REGNUM В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

По ее словам, новый способ мошенничества имитирует процесс аттестации сотрудников кредитных учреждений. Так, работник получает письмо с предложением пройти оценку знаний якобы на HR-портале.

Если сотрудник переходит по ссылке и вводит логин и пароль от корпоративной почты, злоумышленники получают доступ к рабочей переписке и персональным данным клиентов, если они находятся в открытом виде.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило вину своего сотрудника в утечке данных клиентов Сбербанка. В самом Сбербанке после данного инцидента планируют в ближайшее время расторгнуть с НСВ договор из-за утраты доверия.

Напомним, 24 октября сотрудники МВД РФ задержали мужчину, подозреваемого в масштабном хищении персональных данных клиентов нескольких банков, среди которых оказался и Сбербанк. Задержанный является сотрудником «НСВ».

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