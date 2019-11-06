Москва, , 08:06 — REGNUM В Москве 6 ноября будет тепло и дождливо, сообщили в центре «Фобос».

Винсент Ван Гог. Осень. 1888

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится активным волновым атмосферным фронтом, сопровождаемым, особенно во второй половине дня, интенсивными обложными дождями с общим количеством осадков до 10 мм, что составляет 17% месячной нормы осадков», — говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают, что температурный фон останется аномально тёплым и на десять градусов окажется выше климатической нормы.

В Москве ожидается облачная погода. Утром возможны прояснения, однако во второй половине дня начнётся дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 12 градусов, в Московской области — 13 градусов. Скорость ветра не превысит 9 м/с.