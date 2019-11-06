Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Волна абсурдных обвинений в адрес России, которую тиражирует американская пресса, объясняется попыткой поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию. Об этом 6 ноября заявили в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

«Авторы статей строят свои умозаключения по одному шаблону — тезис о «враждебной линии Москвы», подкрепленный мнениями бывших сотрудников госструктур, и призыв к ужесточению политики США», — говорится в сообщении.

В дипломатической службе также отметили, что поступающие запросы о мнении российской стороны по тем или иным вопросам призваны лишь создать видимость соблюдения неких «стандартов», поскольку поступающие ответы затем цензурируются или не публикуются вовсе.

Главным следствием очередной информационной кампании, считают дипломаты, станет еще большая дискредитация американских СМИ.

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