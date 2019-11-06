Пермь, , 07:54 — REGNUM В Перми после снегопада и ледяного дождя чиновники осуществляют инспекционные рейды. В частности, проверяется состояние тротуаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, проверено 170 объектов, из них на 98 тротуарах и остановках общественного транспорта обнаружен гололед.

«Информация оперативно доведена до районных администраций для принятия мер к подрядчикам. Предусмотрены штрафные санкции в рамках муниципальных контрактов, а также речь идет о привлечении к административной ответственности за нарушения требований Правил благоустройства», — сказал директор административно-технической инспекции Перми Кирилл Самаркин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 по 4 ноября служба скорой помощи госпитализировала 15 человек с улиц города. Горожанам диагностировали переломы и черепно-мозговые травмы, которые получены в результате падения на скользких тротуарах.

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