Наньчан, Китай, , 07:41 — REGNUM Полиция провинции Цзянси на востоке Китая арестовала шестерых подозреваемых в организации интернет-казино с вовлечением 30 млрд юаней ($4,29 млрд), сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Подозреваемые были задержаны в камбоджийском Сиануквиле, а затем экстрадированы в Китай, сообщили в полиции города Наньчана. Расследование показало, что бандой руководил бывший зэк по фамилии У. Интернет-казино, которое они создали в Камбодже привлекло более 1,2 млн пользователей. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае с начала года было раскрыто 94 тыс. случаев интернет-мошенничества, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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