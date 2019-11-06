Красноярск, , 08:00 — REGNUM За девять месяцев 2019 года из Красноярского края уехало меньше человек, чем год назад, но это не переломило ситуацию с убылью населения края. Об этом 6 ноября сообщил региональный портал newslab.ru со ссылкой на данные статистики.

С января по сентябрь за пределы края уехали 40 676 человек (в другие регионы РФ выехали 30 107 человек, за границу — 10 569 человек), что на 5,6% меньше аналогичного показателя 2018 года.

За этот же период в Красноярский край прибыло 36 957 человек (из других регионов РФ прибыло 25 103 человека, из-за границы — 11 854 человека), что на 7,6% меньше, чем в прошлом году.

Таким образом, миграционная убыль населения Красноярского края за указанный период составила 3 719 человек.

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