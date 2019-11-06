Москва, , 07:40 — REGNUM В Москве пациенты поликлиник бесплатно получают новые кардиологические лекарства. Об этом 6 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Указано, что врачи выдают антикоагулянты — дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан. Лекарственные средства назначаются по медицинским показаниям.

«Использование таких антикоагулянтов в лечении — это золотой стандарт, признанный мировым медицинским сообществом», — заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, лекарственная программа поможет обеспечить современными антикоагулянтами пациентов, страдающих мерцательной аритмией, что позволит уменьшить риск образования тромбов и предотвратить развитие инфарктов и инсультов.

Отмечается, что в Москве в соответствии с постановлением о дополнительном лекарственном обеспечении закупают дезагреганты, препятствующие образованию тромбов, антикоагулянты для снижения свертываемости крови и гиполипидемические препараты для уменьшения уровня холестерина в крови.