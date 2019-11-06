Пекин, , 07:35 — REGNUM В общей сложности 35 474 беглых подозреваемых в участии в организованных преступных группировках добровольно сдались китайским властям в рамках национальной кампании по борьбе с ОПГ в Поднебесной, сообщает агентство Синьхуа.

Операция преследования подозреваемых, вовлеченных в деятельность преступных группировок также будет запущена в Китае в рамках продвижения кампании, сообщил высокопоставленный представитель Комиссии по политическим и юридическим вопросам ЦК Компартии Китая Чэнь Исинь.

Соответствующее заявление с призывом беглецам сдаться было совместно выпущено 4 ноября Верховным народным судом Китая, Верховной народной прокуратурой, Министерством общественной безопасности и Министерством юстиции КНР.

Всем, кто добровольно сдастся властям до 31 января 2020 года и сознается в содеянных преступлениях обещано смягчение наказания. Всего 4714 человек по-прежнему находятся в бегах.

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