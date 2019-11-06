6 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Игорь Бекшаев, , 07:30 — REGNUM



Виктор Васнецов. Бог Саваоф. 1885

Читаем сегодня, 6 ноября, апостола Павла. Послание к Колоссянам, глава первая, стихи 18−23:

«И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем».

Для начала, прежде чем вникнуть в сказанное, поправим перевод, ибо тут довольно криво исполнено, «для галочки», то есть для народа, чтобы он читал, как надо читать, если вдруг за это дело возьмется, и все воспринимал, как на проповеди, готовыми лозунгами. Во-первых, нет тут никакого «благоугодно было Отцу» («чтобы в Нем обитала всякая полнота»). Читать следует так, что полноте было благоугодно, а точнее даже стоит понимать как «комфортно» (в смысле — «беспрепятственно»), во Христе поселиться. Отец тут не помянут, а «полнота» имеется в виду та же самая, о которой говорится во второй главе того же послания: «в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). Здесь имеется прямая параллель со стихом 18 двенадцатой главы евангелия от Матфея: «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд», где евангелист ссылается на пророка Исайю. «Благоволит» — употреблен тот же самый глагол. Итак, о Христе тут Павел говорит, что Иисус есть первенец из мертвых, но это не пустой лозунг, у Павла имеется богословское обоснование этому факту. «Полнота» божества нашла во Христе себе пристанище.

Павел не мыслил категориями святых отцов, которые спустя несколько веков сообразили что речь идет о «природе Бога». «Полнота» — это не только и не столько даже наполнение, не сферический конь в вакууме, а еще и в первую очередь — исполнение. Во Христе божество исполнилось, придя с человеком в согласие. Бог изобразился в Нем (Кол. 1:15), говорит Павел чуть ранее. Далее апостол повторяет и развивает мысль, начатую прежде в стихе 14 — «в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов… Чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное… Ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его». Слова Павла о том, что крестной смертью Христа произошло примирение с Богом, случилось искупление, возымели на христианских книжников то самое действие, которое они и заслуживали по роду занятий. Они наглядно обнаружили интеллектуальную и духовную немощь многих, кто имел особенную охоту поболтать о всяком таком божественном. В первые ряды духовных водителей, естественно, выбились самые болтливые, и с тех пор богословом у нас считается тот, кто выучился транслировать в стотысячный раз те глупости, которые транслировали до них. Такая профессия.

В Синодальном переводе читаем так: «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное». Слова «примирить с Собою» являются грубой натяжкой. «И через Него примирить все в Нем, умиротворив через кровь креста Его», там примерно следует читать, и мы видим, что тут слишком много местоимений. Поскольку «полнота» это по-русски женского рода, а по-гречески род будет средний, то первое местоимение в выражении «и через Него», следует полагать относится к полноте. Итак, это полноте божества было благоугодно примирить все в Нем (во Христе), приведя это все к миру, согласию. Подчеркнем. По смыслу тут не получается то, что наболтали за много веков профессиональные болтуны, соорудив учение об искуплении. Не получается удовлетворения Бога смертью Сына. Не Бог тут получил удовлетворение, а все творение пришло к миру и согласию с Богом.

Дальше синодальные переводчики, набравшись смелости, перечеркнули еще одну мысль апостола, создав такой текст: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». В оригинале не просто какими-то некогда «врагами» неизвестно чему названы корреспонденты, а «отчужденными и врагами разума». Разум у нас не в почете, поэтому Павла можно править смело. Вычеркиваем этот разум, у нас любой очень духовный духовник скажет, что он не нужен, мешает по лествице двигаться, ну, значит не нужен. Апостол, впрочем, полагал иначе, и отчуждение и вражду с разумом считал прямым расположением к злым делам. Люди, не понимающие своего назначения, смысла своего существования, дезориентируются в жизни и не видят проку в том, чтобы оставаться людьми. Добрыми и разумными. Добро и разум приносят одни страдания, и в могилу сойдешь, не сумев «пожить, как следует». И как ни странно покажется, но добрые и разумные люди чаще находятся в конфликте с Богом, находясь в конфликте с религией, интерпретирующей Бога как небесного самодура, изловчаясь наделять этот выдуманный образ самыми возвышенными эпитетами.

Вот такие люди в первую очередь и примирились с Богом. Поняв, что Тот в Ком обитала полнота божества не имел стремлений «пожить, как следует», прошел через страдания и явил итог следования добру и разуму. Люди обрели смысл и веру, оставаться в которой и призывает апостол в своем послании.