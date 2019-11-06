Чердынь, Пермский край, , 07:10 — REGNUM В Пермском крае 17-летний парень признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 12-летнего мальчика, сообщили корреспондент ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, инцидент произошел в летнем оздоровительном лагере в июле 2019 года. Ссора завершилась для подростка переломом плечевой кости.

По версии следствия, во время конфликта, который возник на бытовой почве, 17-летний парень нанес 12-летнему мальчику несколько сильных ударов.

Суд приговорил несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела к одному году и четырем месяцам ограничения свободы.

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