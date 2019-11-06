Соль-Илецк, Оренбургская область, , 06:59 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура внесла представление главе Соль-Илецкого городского округа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве, поводом послужили нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным прокуратуры, в мэрию поступали многочисленные жалобы населения. Однако чиновники не изучали обращения, как следствие, меры по исправлению ситуации в городе не принимались. В частности, горожане жаловались на ненадлежащее содержание площадок для мусора и графики вывоза твёрдых бытовых отходов, а также несвоевременную уборку территорий.

«Как показала проверка, к рассмотрению обращений граждан проявлен формальный подход», — отметили в прокуратуре.

В адрес главы администрации Соль-Илецкого городского округа внесено представление. По результатам его рассмотрения один чиновник понес дисциплинарное наказание.