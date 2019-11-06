Москва, , 06:54 — REGNUM В программы среднего и высшего образования могут быть введены учебные дисциплины по теме «Операционная эффективность». Об этом 6 ноября сообщают «Известия».

По мнению инициаторов из «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), где родилась идея учить студентов эффективности, такой предмет нужен всем студентам без исключения. Умение делать больше за одно и то же время и грамотно использовать технологии пригодится выпускникам всех специальностей.

Предложение ОНФ поддерживает Минэкономразвития, которая предполагает создать рабочую группу по разработке учебной программы.

По мнению экспертов, предмет, обучающий грамотной организации труда, поможет в любой специальности и, в перспективе, при росте производительности может способствовать введению четырехдневной рабочей недели.

Также отмечается, что дисциплины, в которых студентов обучают эффективной организации труда, уже входят в программы многих вузов.

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