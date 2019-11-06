Москва, , 06:49 — REGNUM Самыми безопасными регионами России по уровню аварийности на дорогах стали Омская, Новосибирская и Самарская области. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), РАНХиГС и ВШЭ, передаёт 6 ноября РБК.

Исследование проводилось при помощи телематических устройств, установленных на 14 тыс. автомобилей. Приборы собирают информацию стиле вождения автомобиля — скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени, проведенном за рулем. Итоговая оценка выставлялась в баллах.

Кроме перечисленных регионов, набравших более 85 баллов, эксперты определили самые опасные. В их число вошли Чечня, Забайкальский край и Оренбургская область, которым начислили менее 78 баллов.

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