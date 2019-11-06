Новосибирск, 6 ноября 2019, 06:33 — REGNUM В новосибирском рабочем посёлке Чаны открыли памятник целинникам и труженикам сельскохозяйственной отрасли района. Основной элемент монумента — трактор ДТ-54, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.
Массовая кампания освоения целинных и залежных земель в регионе началась с 1954 года. За год было организовано одиннадцать новых зерновых и животноводческих хозяйств, в том числе Кремлёвский, Пролетарский, Новомайский, Гилевский, Краснозерский и Петропавловский. На новосибирских заводах выпускалась сельскохозяйственная техника и запасные части.
«Трактор ДТ-54 не случайно стал частью монумента в честь целинников, он тоже символ целинных лет, — уточнили в Минсельхозе региона.
Для памятника трактор нашли на территории Тебисской сельской администрации. Приобрела его общественная организация «Совет ветеранов — пенсионеров, войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Чановского района» в рамках конкурса мини-грантов «Район — это мы». К реставрации привлекались и волонтёры.