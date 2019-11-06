«Трактор ДТ-54 не случайно стал частью монумента в честь целинников, он тоже символ целинных лет, — уточнили в Минсельхозе региона.

Для памятника трактор нашли на территории Тебисской сельской администрации. Приобрела его общественная организация «Совет ветеранов — пенсионеров, войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Чановского района» в рамках конкурса мини-грантов «Район — это мы». К реставрации привлекались и волонтёры.