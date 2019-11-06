Томск, , 06:17 — REGNUM В Томске в 2021 году отметят 125-летие со дня рождения выдающегося врача, академика, педагога Дмитрия Яблокова. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Томска, именем академика Яблокова назван сквер у главного корпуса Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Ранее с такой инициативой в администрацию Томска обратились почётные граждане города и представители вуза. В дальнейшем эту территорию планируют также благоустроить.

Решение о присвоении скверу имени академика Яблокова 5 ноября приняли депутаты на собрании думы Томска.

Напомним, Дмитрий Яблоков — заслуженный деятель науки, герой социалистического труда, почётный гражданин Томска. Он занимался исследованиями проблем фтизиатрии, профессиональных заболеваний, пульмонологии, краевой патологии, клинической фармакологии, гематологии, курортологии. Являлся одним из основоположников Сибирской школы терапевтов. В годы Великой Отечественной войны был главным терапевтом эвакуационных госпиталей Томска.

Как сообщало ИА REGNUM, Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 году. В настоявшее время вуз включает в себя шесть факультетов, где обучаются более 7,5 тыс. студентов из 61 региона России и 39 стран.

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