Благовещенск, , 06:15 — REGNUM Управление ветеринарии Амурской области предлагает создать в регионе сеть межмуниципальных приютов для животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в ведомстве, на реализацию вступающего 1 января 2020 года в силу федерального закона об ответственном обращении с животными, в бюджете Приамурья на 2020 год предусмотрено 10 млн рублей. Эти деньги пойдут на отлов и содержание безнадзорных животных.

«Новые нормы предусматривают выпуск животных на прежнее место обитания, если в течение полугода им так и не удастся найти новых хозяев. Перед этим будут проведены кастрация или стерилизация. Мы предлагаем заменить чипирование биркованием. Такую метку видно сразу и издалека, что позволит избежать повторного отлова одних и тех же особей», — рассказал начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

Как сообщало ИА REGNUM, вдвое увеличили расходы на отлов безнадзорных животных в Татарии. Это связано с более тщательным учётом расходов на отлов безнадзорных животных, их транспортировку в приют для животных и возврат безнадзорных животных, не проявляющих агрессивности.