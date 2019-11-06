Пекин, , 05:31 — REGNUM Сельскохозяйственное производство вдоль среднего и нижнего течения реки Янцзы в Китае страдает от затяжной и суровой засухи, сообщили 5 ноября в Китайской метеорологической администрации.

На конец октября провинции Хубэй, Аньхой, Цзянсу, Цзянси и Чжэцзян понесли от умеренного до серьезного ущерб в связи с засухой, вызванной нехваткой осадков и палящей жарой. Центральные районы Аньхоя страдают от чрезмерной засухи, сообщил представитель администрации Ли Минмэй.

Неблагоприятная погода установилась в конце июля и быстро распространилась на обширную площадь, отметил Ли, добавив, что восточная провинции Фуцзянь и юго-западная Юньнань также пострадали от непогоды.

Производство и качество риса, хлопка, овощей и мандаринов очень сильно пострадало от засухи и жары. В провинции Цзянси, которая является центром мандаринового производства, выход этого фрукта, по прогнозам, упадет на 10% в годовом исчислении, а качество фрукта также будет значительно хуже.

Согласно прогнозу погоды на ближайшие десять дней, засуха продолжит усиливаться, а осадков будет на 20−50% меньше нормы в пораженных районах. А высокие температуры не намерены отступать даже в ноябре.

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