Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Более 11 тысяч исследователей из 153 стран подписали научную статью «Предупреждение учёных мира о климатическом кризисе», опубликованную в журнале BioScience, сообщает 5 ноября CNN.

В публикации учёные предупреждают, что отсутствие решительных действий по защите климата на планете приведёт к «невыразимым страданиям» людей, а потомки будут вспоминать предыдущие поколения плохими словами за то, что «они игнорировали изменение климата как серьезную угрозу для цивилизации».

Главными авторами статьи выступили американские экологи Уильям Риппл и Кристофер Вулф из Орегонского университета (США). Они проанализировали данные об использовании энергии, температуре планеты и другие, после чего пришли к выводу о том, что парниковый эффект может привести к цепной реакции и разрушению экосистем на суше и в Мировом океане.

Напомним, ранее с аналогичными заявлениями выступила шведская школьница Грета Тунберг, заявившая о бездействии мировых лидеров в сфере охраны окружающей среды.

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